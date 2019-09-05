Онкобольному из Сочи сделают ремонт в муниципальной квартире

Мэрия Сочи пообещала сделать чистовой ремонт в однокомнатной квартире, которую онкобольному Андрею Мартынову предоставили из маневренного муниципального жилого фонда. Жилье мужчине и его супруге дали вчера, 4 сентября, по личному распоряжению главы курорта Анатолия Пахомова, после того как супругов выселили из санатория «Нептун», где они жили с 2016 года без света и воды. Однако, проведя ночь в новой квартире, онкологический больной якобы отказался от нее, заявив, что жить там невозможно.

«Семья заявила, что отказывается от нового жилья ввиду удаленности от Адлера, где работают супруги, и отсутствия ремонта – в этой квартире не проживали несколько лет. Теперь они требуют себе земельный участок в Адлерском районе, хотя накануне вечером, Мартынов был согласен с заселением в предоставляемую квартиру», – прокомментировали в администрации Сочи.

В мэрии подтвердили, что Андрею Мартынову изначально был обещан чистовой ремонт в муниципальном жилье, и работы уже начались. На них потребуется 10 дней, во время которых Андрея Мартынова и его супругу предлагают разместить в одном из санаториев Адлерского района.

Уточняется, что данная квартира площадью 42 кв. м с балконом находится на улице Мацестинской в микрорайоне Мацестинская Долина. Там есть вся необходимая инфраструктура: городская поликлиника, магазины, аптеки, новый сквер, курсирует городской транспорт. Андрей Мартынов в разговоре с чиновниками городской администрации пояснил, что согласен проживать в выделенной квартире при условии, что там сделают ремонт.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в санатории «Нептун» супруги Мартыновы оказались после того как дом, где они проживали в Имеретинской низменности, был снесен во время олимпийской стройки. Так как земельный участок не был оформлен должным образом, компенсацию за изъятую землю Мартыновым не предоставили. В настоящее время администрация Сочи ищет пути, как законным образом решить жилищный вопрос онкобольного и его жены.

Дмитрий Михеенко