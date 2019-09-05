Онкобольной из Сочи вернулся к санаторию «Нептун»

Супруги Андрей и Наталья Мартыновы вернулись к санаторию «Нептун» в Сочи, откуда их 3 сентября выселили судебные приставы. Предоставленная администрацией курорта квартира в маневренном фонде не устроила мужчину, больного онкологическим заболеванием.

«Там бомжатник. Однокомнатная квартира, изуродованная до безобразия. Нет воды. Выбиты двери. Дышать нечем, какая-то цементно-асбестовая взвесь. Все загажено. Мы там ночевали, пытались заснуть, но я задыхался. У меня онкология. Часть легкого отрезано», — рассказал Андрей Мартынов изданию «Кавказ.Реалии».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, у супругов Мартыновых снесли единственный дом в Имеретинской низменности во время Олимпийской стройки. С 2016 года они жили в пансионате «Нептун», где не было света и воды. По решению суда их выселили оттуда. Администрация Сочи сообщила, что Мартыновым было предоставлено жилье в муниципальном фонде. По словам представителей мэрии, в новом жилье семье предоставили предметы первой необходимости, в том числе мебель и постельное белье на первое время. Супргов Мартыновых это якобы устроило.

Дмитрий Михеенко