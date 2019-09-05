Парковку на Миллионной улице временно запретят из-за киносъемок

В центре Петербурга вводятся новые дорожные ограничения. С 12:00 субботы, 7 сентября, до 00:00 вторника, 10 сентября, в связи с проведением съемок художественного фильма «Новые приключения» вводится запрет на парковку транспортных средств по Миллионной улице — от д. 30 до д. 36, а также по набережной Зимней канавки — от Эрмитажного моста до 2-го Зимнего моста и по 1-му Зимнему мосту. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за ремонта деформационного шва на Вантовом мосту в Петербурге также ограничат движение на внутреннем кольце КАД. Ограничения будут действовать с 23 сентября до 26 ноября этого года.