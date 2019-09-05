Готовность достроить ЖК «Сердце Нижнего» выразила группа компаний «Каскад»

Жилой комплекс «Сердце Нижнего» на улице Ильинской включен в дорожную карту по достройке проблемных домов Нижегородской области. Согласно документу, завершить строительство и решить проблемы обманутых дольщиков планируется путем замены застройщика в рамках банкротства ООО «Международная строительная компания» (МСК, первоначальный застройщик) к концу 2020 года, сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе правительства региона.

По данным региональной инспекции Госстройнадзора, готовность достроить дома уже выразила группа компаний «Каскад». Администрация Нижнего Новгорода ведет переговоры с потенциальным достройщиком, вырабатывая механизм участия. Пока никаких соглашений официально не подписано.

Напомним, МСК начало строить жилой комплекс из десяти домов в 2009 году, генподрядчиком выступило АО «Штрабаг» (российское отделение австрийского концерна Strabag). В настоящий момент удалось частично возвести только один дом, строительство остальных девяти не начиналось. Застройщик получил участок по договору развития застроенной территории, но администрация Нижнего Новгорода расторгла это соглашение в 2018 году из-за неисполнения сроков реализации проекта и долгов. Предполагалось, что завершить строительство может «Штрабаг», но компания в апреле 2019 года покинула площадку.

Всего застройщиком было заключено 104 договора долевого участия, из них 87 – с гражданами. Дольщики, которых в марте 2019 года признали пострадавшими, обвинили в проблемах главу Нижнего Новгорода Владимира Панова. А 20 марта на фасаде дома появился баннер с обращением к президенту России Владимиру Путину.

Подробнее о деле – в материале “Ъ-Приволжье” «“Сердце Нижнего” ждет пересадки».

Анастасия Еремина