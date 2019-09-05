«Важно показать, что мы обойдемся без Запада»

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал Владимира Путина заключить мирный договор. Российский президент ответил, что Москва будет стремиться к этому, несмотря на сложности. Диалог лидеров Японии и России состоялся на Восточном экономическом форуме. Как можно расценивать заявления Владимира Путина на ВЭФ? Этот вопрос ведущий Петр Косенко обсудил с политическим обозревателем “Ъ FM” Дмитрием Дризе.
— Можно ли считать обмен заявлениями между Путиным и Абэ неким прорывом?
— Тема островов отнюдь не главная на этом пленарном заседании Восточного экономического форума. Можно сформулировать так — это большая пресс-конференция Владимира Владимировича Путина по всем вопросам. Причем один из главных — это Украина.
Я, кстати говоря, хотел бы еще обратить внимание на вопрос модератора Сергея Брилева премьер-министру Малайзии — каков предельный возраст в стране для нахождения у власти. Он ответил: 95 лет. Владимир Владимирович на это ответил, что он пока не дотягивает. Такие полутона-полунамеки присутствовали на всем протяжении этого пленарного заседания.
Конечно, главное здесь — это ответ Западу и лидерство России на Тихоокеанском направлении. Все попытки Запада давить будут приняты достойно — на них будет дан ответ. Еще очень важно, что здесь фигурирует Украина, потому что это как бы тоже часть большой игры с Западом, некий камень преткновения. На Востоке Владимир Владимирович Путин хочет показать, что у него есть союзники, есть авторитет среди стран Тихоокеанского региона, и что проблема с Украиной — это часть проблемы взаимоотношений этих миров. Это такой философский посыл, который хочет донести до нас Кремль. Скорее это даже не нам, а западным партнерам — Вашингтону, Лондону и Парижу, мол, ваше лидерство заканчивается, нельзя давить и так далее. Это все бывало и раньше, но сейчас это обставлено грандиозно.
— Заявления Владимира Путина находят поддержку у его партнеров?
— Владимир Владимирович накануне с ними встречался. Речь премьер-министра Японии Синдзо Абэ была самая яркая. Как обычно, он поднял тему островов, но в его голосе звучала какая-то обреченность. Он понимал, видимо, ему все рассказали заранее, что будет ритуальный ответ. А он звучит так: острова вы получите, но если, например, признаете Крым, откажетесь от поддержки США, не будете размещать ракеты в Японии. Это все означает, что вопрос островов никак не будет решен, потому что это взаимонеприемлемые условия. Единственное, может быть, давайте совместно обустраивать эти острова, ездить туда-сюда без виз. Интрига состоит в том, насколько хватит терпения у господина Абэ. Потому что он уже намекнул Путину, мол, уже 27 раз мы встречаемся, и проблема не решена. И Владимир Путин ответил: вы тоже идите навстречу нам, и тогда вопрос будет решен. Поскольку стороны не готовы этого делать, то перешли к Украине — к более насущной проблеме.
— Примерно в такой же стилистике Владимир Путин прокомментировал возможность возвращения России в «восьмерку». Как это прозвучало?
— Модератор Сергей Брилев попросил Абэ рассказать, о чем говорили на встрече «семерки», и что Трамп сказал по поводу России. Самое интересное, что Путин, когда ему дали слово, показал, что он намного лучше владеет информацией о том, что происходит в «семерке», чем премьер-министр Абэ, который там непосредственно участвовал. И Владимир Путин сказал, что мы приветствуем формат «двадцатки», что время Запада проходит и так далее, но мы готовы в принципе сотрудничать. Это традиционная история здесь, но важно показать, что мы без вас обойдемся — вот главный тезис.
— Также Владимир Путин подтвердил факт скорого возможного обмена пленными с Украиной.
— Мы видим явление Виктора Медведчука на форуме во Владивостоке. Скорее всего, это все обговорено с Зеленским, эта уступка просто необходима. Потом Брилев задал вопрос относительно Медведчука, мол, Зеленский грозит вывести его на чистую воду и раскрыть каналы финансирования, на что Путин нахмурил брови и сказал, что не надо так делать. Это значит, что одно из условий нормализации этой ситуации — это гарантии партии Виктора Медведчука, которого, как мы видим, принимают на самом высоком уровне. Москва ему по-прежнему доверяет и никогда никому не позволит тронуть его и его партию. Но это не значит, что Медведчук будет ключевой фигурой на Украине. Обмен, видимо, согласован, оставалось только дать возможность Медведчуку его как бы возглавить.
Мы знаем, что в сентябре соберется саммит «нормандского формата», и именно там будет решаться главный вопрос.
Конечно, сначала надо провести обмен, и это будет обставлено соответствующим образом. Я думаю, в конце недели мы его увидим. Все точки над i расставлены, это будет большое, грандиозное мероприятие, и после этого будет саммит в «нормандском формате», и там встреча Путина и Зеленского будет ключевой в вопросе дальнейшего урегулирования. Желающих сорвать этот процесс, конечно, много — и на Украине, и в России. Но я думаю, что все-таки в дальнейшем будет улучшаться состояние российско-украинских отношений.
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