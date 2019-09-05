«Важно показать, что мы обойдемся без Запада»

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал Владимира Путина заключить мирный договор. Российский президент ответил, что Москва будет стремиться к этому, несмотря на сложности. Диалог лидеров Японии и России состоялся на Восточном экономическом форуме. Как можно расценивать заявления Владимира Путина на ВЭФ? Этот вопрос ведущий Петр Косенко обсудил с политическим обозревателем “Ъ FM” Дмитрием Дризе.

— Можно ли считать обмен заявлениями между Путиным и Абэ неким прорывом?

— Тема островов отнюдь не главная на этом пленарном заседании Восточного экономического форума. Можно сформулировать так — это большая пресс-конференция Владимира Владимировича Путина по всем вопросам. Причем один из главных — это Украина.

Я, кстати говоря, хотел бы еще обратить внимание на вопрос модератора Сергея Брилева премьер-министру Малайзии — каков предельный возраст в стране для нахождения у власти. Он ответил: 95 лет. Владимир Владимирович на это ответил, что он пока не дотягивает. Такие полутона-полунамеки присутствовали на всем протяжении этого пленарного заседания.

Конечно, главное здесь — это ответ Западу и лидерство России на Тихоокеанском направлении. Все попытки Запада давить будут приняты достойно — на них будет дан ответ. Еще очень важно, что здесь фигурирует Украина, потому что это как бы тоже часть большой игры с Западом, некий камень преткновения. На Востоке Владимир Владимирович Путин хочет показать, что у него есть союзники, есть авторитет среди стран Тихоокеанского региона, и что проблема с Украиной — это часть проблемы взаимоотношений этих миров. Это такой философский посыл, который хочет донести до нас Кремль. Скорее это даже не нам, а западным партнерам — Вашингтону, Лондону и Парижу, мол, ваше лидерство заканчивается, нельзя давить и так далее. Это все бывало и раньше, но сейчас это обставлено грандиозно.

— Заявления Владимира Путина находят поддержку у его партнеров?

— Владимир Владимирович накануне с ними встречался. Речь премьер-министра Японии Синдзо Абэ была самая яркая. Как обычно, он поднял тему островов, но в его голосе звучала какая-то обреченность. Он понимал, видимо, ему все рассказали заранее, что будет ритуальный ответ. А он звучит так: острова вы получите, но если, например, признаете Крым, откажетесь от поддержки США, не будете размещать ракеты в Японии. Это все означает, что вопрос островов никак не будет решен, потому что это взаимонеприемлемые условия. Единственное, может быть, давайте совместно обустраивать эти острова, ездить туда-сюда без виз. Интрига состоит в том, насколько хватит терпения у господина Абэ. Потому что он уже намекнул Путину, мол, уже 27 раз мы встречаемся, и проблема не решена. И Владимир Путин ответил: вы тоже идите навстречу нам, и тогда вопрос будет решен. Поскольку стороны не готовы этого делать, то перешли к Украине — к более насущной проблеме.

— Примерно в такой же стилистике Владимир Путин прокомментировал возможность возвращения России в «восьмерку». Как это прозвучало?

— Модератор Сергей Брилев попросил Абэ рассказать, о чем говорили на встрече «семерки», и что Трамп сказал по поводу России. Самое интересное, что Путин, когда ему дали слово, показал, что он намного лучше владеет информацией о том, что происходит в «семерке», чем премьер-министр Абэ, который там непосредственно участвовал. И Владимир Путин сказал, что мы приветствуем формат «двадцатки», что время Запада проходит и так далее, но мы готовы в принципе сотрудничать. Это традиционная история здесь, но важно показать, что мы без вас обойдемся — вот главный тезис.

— Также Владимир Путин подтвердил факт скорого возможного обмена пленными с Украиной.

— Мы видим явление Виктора Медведчука на форуме во Владивостоке. Скорее всего, это все обговорено с Зеленским, эта уступка просто необходима. Потом Брилев задал вопрос относительно Медведчука, мол, Зеленский грозит вывести его на чистую воду и раскрыть каналы финансирования, на что Путин нахмурил брови и сказал, что не надо так делать. Это значит, что одно из условий нормализации этой ситуации — это гарантии партии Виктора Медведчука, которого, как мы видим, принимают на самом высоком уровне. Москва ему по-прежнему доверяет и никогда никому не позволит тронуть его и его партию. Но это не значит, что Медведчук будет ключевой фигурой на Украине. Обмен, видимо, согласован, оставалось только дать возможность Медведчуку его как бы возглавить.

Что касается дальнейшей нормализации, это будет зависеть от Владимира Зеленского и западных партнеров.

Мы знаем, что в сентябре соберется саммит «нормандского формата», и именно там будет решаться главный вопрос.

Конечно, сначала надо провести обмен, и это будет обставлено соответствующим образом. Я думаю, в конце недели мы его увидим. Все точки над i расставлены, это будет большое, грандиозное мероприятие, и после этого будет саммит в «нормандском формате», и там встреча Путина и Зеленского будет ключевой в вопросе дальнейшего урегулирования. Желающих сорвать этот процесс, конечно, много — и на Украине, и в России. Но я думаю, что все-таки в дальнейшем будет улучшаться состояние российско-украинских отношений.