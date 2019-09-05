Звягинцев снимет фильм с продюсером картин Серебренникова

Режиссер Андрей Звягинцев снимет свой следующий фильм в партнерстве с продюсером Ильей Стюартом и кинокомпанией Hype Film, которые ранее продюсировали фильмы Кирилла Серебренникова «Ученик» и «Лето», сообщили в пресс-службе кинокомпании. Название новой картины Андрея Звягинцева пока не раскрывается.

Съемки запланированы на весну 2020 года, прокат намечен на 2021 год. В данный момент режиссер и творческая команда заняты работой над сценарием и выбором локаций для съемок. Как сообщает Hype Film, «это драматическая история благополучного, состоятельного человека средних лет». «Мы снимаем новое кино о том, что сейчас волнует всех, касается всех, о чем не принято говорить»,— цитируется сообщение Андрея Звягинцева.

Ранее Андрей Звягинцев снимал фильмы в партнерстве с продюсером Александром Роднянским, в том числе «Левиафан», «Елена» и «Нелюбовь».

Валерия Лебедева