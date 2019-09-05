CКР возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием автомобиля и поезда в Ленобласти

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на 33-м километре перегона железнодорожных станций Теребочево – Г лажево Киришского района Ленобласти, в ходе которого столкнулись легковой автомобиль и пассажирский поезд. Дело возбуждено по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщили в Следственном комитете.

Было установлено, что водитель легкового автомобиля Ford Eco Sport выехал на запрещающий знак исправно работающей сигнализации на железнодорожный переезд, где совершил столкновение с пассажирским поездом №225 сообщением «Мурманск-Адлер». В результате ДТП погибли два человека, находившиеся в салоне автомобиля, еще один получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Напомним, что смертельное ДТП с пассажирским поездом и автомобилем произошло около 16:00 среды, 4 сентября.