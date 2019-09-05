В Германии появились новые признаки скорой рецессии

В июле количество заказов на промышленные товары снизилось в Германии на 5,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года, эксперты видят в этом еще один признак возможной рецессии. Такие данные были опубликованы сегодня, 5 сентября, Федеральным статистическим управлением Германии. В сравнении с июнем количество заказов в июле упало на 2,7%. Падение числа заказов в июле усилилось: в июне их число снизилось на 3,5% в сравнении с прошлым годом, но в сравнении с маем выросло на 2,7%.

На количество промышленных заказов заметно повлияли международные торговые споры: число заказов из-за рубежа снизилось в сравнении с июнем на 4,2%, в то время как количество внутренних заказов — лишь на 0,5%. Как отметили в связи с опубликованными статистическими данными в Министерстве торговли Германии, «в свете продолжающихся международных торговых конфликтов и скромных ожиданий в деловых кругах в отношении промышленности существенного улучшения динамики в ближайшие месяцы не предвидится».

ВВП Германии во втором квартале снизился на 0,1%, многие эксперты ожидают, что и в третьем квартале ВВП страны может показать некоторое снижение: снижение ВВП два квартала подряд будет означать начало рецессии. Так, в августе ЦБ Германии предупредил о возможном начале рецессии: по его подсчетам, в третьем квартале ВВП страны может испытать незначительное сокращение.

Яна Рождественская