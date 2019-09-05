В Сочи выселенного из пансионата онкобольного поселили в муниципальном жилье

Мэр Сочи Анатолий Пахомов распорядился предоставить жилье в муниципальном фонде для Андрея Мартынова, которого вместе с супругой судебные приставы накануне выселили из пансионата «Нептун». Мужчина болен онкологическим заболеванием. Как сообщили в администрации курорта, в новом жилье семье предоставили предметы первой необходимости, в том числе мебель и постельное белье на первое время. Супргов Мартыновых это устроило.

«По поручению главы города Сочи мы приступили к решению вопроса обеспечения жилым помещением Андрея Павловича Мартынова, поскольку самостоятельно из сложившейся ситуации ему не выбраться. Нам понадобится несколько дней, чтобы решить все по закону, однако уже сегодня у Мартынова есть крыша над головой», - отметила заместитель главы города Сочи Марина Бралюк.

Как сообщал “Ъ”, господин Мартынов переехал с супругой в Сочи из Кирова. Они приобрели земельный участок в Имеретинской низменности, однако, из-за того, что хозяйка земли так и не закрыла сделку, Мартыновы не смогли оформить все права на недвижимость. Во время олимпийской стройки их землю изъяла, но, поскольку она не была оформлена должным образом, компенсации им за нее не выдали. С 2016 года Мартыновы проживают в предназначенный под снос пансионат «Нептун», где не было света и воды. В среду, 4 сентября, по решению суда судебные приставы Сочи выселили онкологического больного и его супругу из незаконно занимаемых ими помещений. Как сообщали в некоторых СМИ: мужчину просто вынесли из санатория на матрасе и оставили во дворе учреждения.

По словам сочинских властей, Андрей Мартынов и его супруга не относятся к льготным категориям граждан, тем не менее, власти города ищут законный путь решения их проблемы.

Дмитрий Михеенко