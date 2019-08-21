Toyota инвестирует в развитие своего автозавода в Петербурге 20 млрд рублей

В рамках исполнения специального инвестиционного контракта (СПИК), подписанного в конце июня Минпромторгом РФ, правительством Санкт-Петербурга и ООО «Тойота Мотор», японская компания инвестирует в модернизацию своих производственных мощностей 20 млрд рублей. Реализация этого проекта позволит значительно увеличить объемы выпуска автомобилей Toyota Camry и Toyota RAV4 в Петербурге и обеспечит поступление в городской бюджет налоговых платежей в размере около 5 млрд руб., сообщили в пресс-службе Смольного.

В городской администрации также уточнили, что с момента открытия в 2007 году на петербургском заводе Toyota было произведено более 350 тыс. автомобилей. При этом за указанный срок мощности предприятия выросли в два раза, а объем производства — почти в 12 раз.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в рамках СПИК компания локализует новые компоненты, в том числе электрические стеклоподъемники, подушки безопасности, бензобаки и выхлопную систему.