ГК «Титан» затратила на техперевооружение в 2019 году 1,4 млрд рублей

За восемь месяцев текущего года группа компаний «Титан» (генеральный поставщик лесосырья на Архангельский ЦБК) инвестировала в обновление основных фондов 1,4 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе холдинга, на эти средства было закуплено 134 единицы новейшей техники, включая лесозаготовительной, самоходной, вспомогательной и автотехники.

До конца 2019 года объем инвестпрограммы составит около 2 млрд руб. На 2020 год в компании утвердят новый финансовый план по техперевооружению, согласно которому значительную часть средств планируется направить на увеличение парка техники, дорожное строительство и улучшение бытовых условий работников холдинга на территориях присутствия.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что леспромхозы ГК «Титан» заготовили 1,7 млн кубометров древесины с начала года.