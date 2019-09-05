Volkswagen раскрыл характеристики электромобиля ID.3

Компания Volkswagen раскрыла технические характеристики серийного электромобиля ID.3.

Как сообщает немецкий автопроизводитель, новинка получит три варианта аккумуляторов — на 45, 55 и 78 кВт/ч, которые обеспечат запас хода без подзарядки от 330 до 550 км. Клиентам предложат как минимум два варианта моторов — мощностью 170 л.с. и 204 л.с.

Напомним, премьера серийного Volkswagen ID.3 (на фото — предсерийный прототип в камуфляже) состоится в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте.