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Бывший командир ПВО ДНР в городе Снежное Владимир Цемах (справа)

Фото: с личной страницы Владимира Цемаха в odnoklassniki.ru

Суд в Киеве освободил задержанного по делу MH17 командира ПВО ДНР Цемаха

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи бывшего командира ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в городе Снежное Владимира Цемаха. Он должен будет приходить к следователю по первому требованию.

«Применить к подозреваемому Цемаху Владимиру меру пресечения в виде личного обязательства»,— цитирует ТАСС судью.

Украинские спецслужбы задержали бывшего командира ПВО в городе Снежное в июне. Он был арестован на два месяца по подозрению в причастности к крушению рейса MH17, позже срок ареста был продлен до 20 октября. Защита обжаловала продление срока ареста.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет рейса МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса, он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер был сбит ракетой комплекса «Бук». На борту малайзийского Boeing 777–200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Совместная следственная группа по МН17 ранее заявляла о желании допросить господина Цемаха.

Почему задержали экс-ополченца — в материале “Ъ FM”.

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