Суд в Киеве освободил задержанного по делу MH17 командира ПВО ДНР Цемаха

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи бывшего командира ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в городе Снежное Владимира Цемаха. Он должен будет приходить к следователю по первому требованию.

«Применить к подозреваемому Цемаху Владимиру меру пресечения в виде личного обязательства»,— цитирует ТАСС судью.

Украинские спецслужбы задержали бывшего командира ПВО в городе Снежное в июне. Он был арестован на два месяца по подозрению в причастности к крушению рейса MH17, позже срок ареста был продлен до 20 октября. Защита обжаловала продление срока ареста.

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Напомним, 17 июля 2014 года самолет рейса МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса, он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер был сбит ракетой комплекса «Бук». На борту малайзийского Boeing 777–200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Совместная следственная группа по МН17 ранее заявляла о желании допросить господина Цемаха.

Почему задержали экс-ополченца — в материале “Ъ FM”.