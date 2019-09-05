Прокуратура объявила мэру пострадавшего от паводка Тулуна предостережение

Прокуратура Иркутской области вынесла предостережение мэру Тулуна Юрию Кариху о недопустимости затягивания сроков обследования домов, поврежденных во время наводнения. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По информации ведомства, из-за наводнения в Тулуне и Тулунском районе в зоне подтопления оказались около 3,5 тыс. жилых помещений, большинство из них находятся в непригодном состоянии. Тулунская прокуратура подала в суд 23 исковых заявления о признании граждан членами семьи собственника утраченных домов и внесла главам 11 поселений представления о нарушении законов.

Напомним, в июне и июле 2019 года в Иркутской области произошли две волны паводка, в результате подтопленными оказались около 17 тыс. домов. Власти оценили ущерб в 35 млрд руб. Ранее во время своего визита в Тулун президент России Владимир Путин раскритиковал работу главы города Юрия Кариха, назвав ее некомпетентной. Отметим, что господин Карих участвует в выборах мэра, которые пройдут 8 сентября. Будучи членом «Единой России», он идет как самовыдвиженец.

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Юлия Сасевич