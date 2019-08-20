Коммунист не смог снять с выборов действующего мэра Тулуна

Тулунский горсуд в Иркутской области не удовлетворил иск кандидата в главы города от КПРФ Александра Куткового, требовавшего отменить регистрацию на выборах действующего мэра Юрия Кариха. «Суд разобрался в доводах административного истца, которые нашел не убедительными, и принял решение об отказе в удовлетворении административного иска»,— сообщили в пресс-службе суда.

Господин Карих, руководящий Тулуном с 2010 года, баллотируется на новый срок самовыдвиженцем, хотя является членом «Единой России». Для регистрации в качестве кандидата он собирал подписи избирателей в свою поддержку. Кандидат от КПРФ Александр Кутковой, работающий консультантом в аппарате губернатора и правительства Иркутской области, в своем исковом заявлении указывал, что в подписных листах Юрия Кариха имеются существенные недостатки, в частности, в нем указаны недостоверные данные сведения об избирателе, однако суд отказал коммунисту в иске.

Выборы мэра Тулуна, который сильнее всего в Иркутской области пострадал от наводнения, состоятся в сентябре этого года. Избирком регистрировал шесть из десяти выдвинутых кандидатов. Помимо Юрия Кариха и Александра Куткового на выборы допущены три самовыдвиженца — депутат городской думы Алексей Колпаков, директор фирмы «Кедр» Светлана Васильева и предприниматель Екатерина Горбунова, а также один партийный кандидат — индивидуальный предприниматель Вадим Красных (ЛДПР).

Напомним, при первой волне обильного паводка в Иркутской области в июне вода зашла в 11 тыс. домов в 109 населенных пунктах, во время второй волны в июле — почти в 2 тыс. жилых домов в 58 населенных пунктах.

Подробнее о выборах в Иркутской области — в материале “Ъ” «Линию партии размыло паводком»

Илья Галагуз