Нижегородцы отдали руководству финансовой пирамиды 25,5 млн рублей

Нижегородское управление МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении руководителей кредитного потребительского кооператива в Дзержинске (КПК, финансовая пирамида). Как сообщает ведомство, всего от деятельности организации пострадали 15 жителей Дзержинска и Нижнего Новгорода, ущерб оценивается в 25,5 млн руб.

С заявлением о противоправной деятельности кооператива жительница Дзержинска обратилась в полицию еще в феврале 2019 года. Она заявила, что является членом крупного кооператива. По ее словам, у нее похитили 550 тыс. руб., которые она передала менеджеру организации. В ходе проверки были установлены остальные пострадавшие. Сотрудники полиции выясняют, кто причастен к совершению преступления.

Напомним, по итогам первого полугодия Волго-Вятское управление Центробанка обнаружило на территории ПФО (кроме Башкирии, Пермского края и Оренбуржья) 14 финансовых пирамид. Всего незаконно выдевали кредиты и займы 139 организаций.

Анастасия Еремина