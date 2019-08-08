В Приволжье выявили более сотни нелегальных кредиторов

По итогам первого полугодия в Приволжском федеральном округе за исключением Башкирии и Пермского края и Оренбуржья выявлено 139 организаций, незаконно выдававших кредиты и займы, сообщили в Волго-Вятском ГУ Центробанка.

Также, по информации регулятора, надзорные органы обнаружили в 11 подотчетных регионах ПФО 14 финансовых пирамид, псевдо брокера и лжепредставителя рынка Форекс.

В отношении нелегальных участников финансового рынка возбуждено свыше 40 административных и уголовных дел, в том числе по уголовной статье о мошенничестве.

Владимир Зубарев