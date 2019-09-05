Председатель общественной палаты Ижевска прокомментировала возможность своего участия в выборах в гордуму

Председатель общественной палаты Ижевска Анастасия Власова пока не планирует баллотироваться в депутаты городской думы. Об этом она заявила в интервью газете «Удмуртская правда», отвечая на вопрос по поводу возможности идти в большую политику.

«На данный момент таких планов у меня нет. В телеграм-каналах периодически появляется информация о якобы уже решенном моем участии в выборах в гордуму Ижевска. Но никаких переговоров, даже неофициальных, я по этому поводу ни с кем не вела. Значимых для Ижевска задач и проектов мне хватает и по линии общественной палаты. С другой стороны, время до выборов еще есть. Если я увижу, что гордума дает мне новые возможности для участия в развитии города, то все возможно. Не будем пока загадывать»,– сказала госпожа Власова.

Напомним, выборы в городскую думу Ижевска пройдут в сентябре 2020 года. Ранее в интервью “Ъ-Удмуртия” руководитель администрации главы и правительства республики Сергей Смирнов сообщил, что работа по их подготовке и подбору возможных кандидатов в депутаты уже началась.