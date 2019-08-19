На ремонт объекта культурного наследия «Дом Бурмистровой» выделили 141 млн рублей

Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода объявило электронный аукцион на право реконструкции объекта культурного наследия «Дом Варвары Михайловны Бурмистровой с интерьером» на улице Минина, 26. С 1934 года в здании располагается Литературный музей – филиал Государственного музея имени Горького. Начальная (максимальная стоимость) контракта составляет 141,4 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Аукцион назначен на 27 августа. Победителю конкурса предстоит выполнить предусмотренные контрактом работы в течение 13 месяцев с момента заключения договора. Согласно техническому заданию, необходимо провести благоустройство вокруг самой усадьбы, построить площадку для литературных чтений и летнего кафе, организовать парковки за пределами участка, но в непосредственной близости. Внутри самого дома требуется отреставрировать залы, оконные и дверные проемы, лестницы, отремонтировать кровлю, чердачное перекрытие, цокольный этаж и т.д. Средства направляются из бюджета Нижнего Новгорода на 2019 и 2020 годы с учетом субсидий из федерального и областного бюджетов.

Дом был построен в 1882 году на месте двух особняков архитектором Николаем Григорьевым. После Октябрьской революции усадьбу передали в коллекцию художественных ценностей для организации музея, госпожа Бурмистрова проживала в доме до 1930 года. В 1934 году был открыт Литературный музей имени Горького. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Анастасия Еремина