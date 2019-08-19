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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

На ремонт объекта культурного наследия «Дом Бурмистровой» выделили 141 млн рублей

Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода объявило электронный аукцион на право реконструкции объекта культурного наследия «Дом Варвары Михайловны Бурмистровой с интерьером» на улице Минина, 26. С 1934 года в здании располагается Литературный музей – филиал Государственного музея имени Горького. Начальная (максимальная стоимость) контракта составляет 141,4 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Аукцион назначен на 27 августа. Победителю конкурса предстоит выполнить предусмотренные контрактом работы в течение 13 месяцев с момента заключения договора. Согласно техническому заданию, необходимо провести благоустройство вокруг самой усадьбы, построить площадку для литературных чтений и летнего кафе, организовать парковки за пределами участка, но в непосредственной близости. Внутри самого дома требуется отреставрировать залы, оконные и дверные проемы, лестницы, отремонтировать кровлю, чердачное перекрытие, цокольный этаж и т.д. Средства направляются из бюджета Нижнего Новгорода на 2019 и 2020 годы с учетом субсидий из федерального и областного бюджетов.

Дом был построен в 1882 году на месте двух особняков архитектором Николаем Григорьевым. После Октябрьской революции усадьбу передали в коллекцию художественных ценностей для организации музея, госпожа Бурмистрова проживала в доме до 1930 года. В 1934 году был открыт Литературный музей имени Горького. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Анастасия Еремина


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