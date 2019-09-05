Дебиторскую задолженность застройщика «АРС-Авроры» оценили в 905 млн рублей

Права требования ООО СК «Стройинвест-Юг» к ООО ЖК «АРС-Аврора» оценили в 905,66 млн руб. Сообщение об этом опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ООО «Стройинвест-Юг» входит в холдинг АРС, который планировал построить по улице Дзержинского, 95 жилой комплекс «АРС-Аврора». Договор кредитной линии на 1,17 млрд руб., предоставленной банком «Открытие» компании «Стройинвест-Юг» под залог земельного участка, и стал основанием для введения на ООО ЖК «АРС-Аврора» наблюдения, а потом банкротства.

В июне этого года Ленинский районный суд Краснодара принял уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Москвы, учредителя и фактического руководителя ООО ЖК «Арс-Аврора». Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, застройщики ЖК «АРС-Аврора» заключали с более чем 100 покупателями квартир в одноименном жилом комплексе договоры долевого участия на сумму свыше 500 млн руб. Они должны были построить многоквартирный жилой дом в 16-22 этажа до 20 июля 2016 года. Высотка до сих пор не построена, а часть привлеченных денежных средств, по версии следствия, похищена. Объект реализован на 65%.

На этой неделе Арбитражный суд Краснодарского края отказал в требованиях ООО ЖК «АРС-Аврора» признать недействительным договор об ипотеке земельного участка под долгостроем.

Василий Хитрых