Краснодарскому застройщику «АРС-Аврора» не удалось отменить договор об ипотеке

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в требованиях краснодарского ЖК «АРС-Аврора» признать недействительным договор об ипотеке земельного участка под долгостроем. Земля по улице Дзержинского в районе пересечения с улицей Дальней находится в залоге у банка «Открытие», являющегося правопреемником банка «Траст», говорится в сообщении, опубликованном в ЕФРСБ.

Как писал “Ъ-Кубань”, в июле прошлого года Арбитражный суд края ввел конкурсное производство в отношении ООО ЖК «АРС-Аврора». Наблюдение в отношении общества было введено в октябре 2017 года по иску банка «Открытие», предъявившего требования на 34,5 млн руб. Основанием стало поручительство компании по договору об открытии кредитной линии на 1,17 млрд руб. для входящей в холдинг АРС компании — ООО «Стройинвест-Юг».

В июне этого года Ленинский районный суд Краснодара принял уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Москвы, учредителя и фактического руководителя ООО ЖК «Арс-Аврора». Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, застройщики ЖК «АРС-Аврора» заключали с более чем 100 покупателями квартир в одноименном жилом комплексе по улице Дзержинского, 95 договоры долевого участия на сумму свыше 500 млн руб. Они должны были построить многоквартирный жилой дом в 16-22 этажа до 20 июля 2016 года. Высотка до сих пор не построена, а часть привлеченных денежных средств, по версии следствия, похищена. Объект реализован на 65%.

Дмитрий Михеенко