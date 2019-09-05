Лига Ставок Внедрение решений SAP позволило запускать активности для клиентов с минимальным time to market и в результате в три раза увеличить клиентскую базу

«Лига Ставок» — одна из ведущих букмекерских компаний в России, основанная в 2008 году. Компания одной из первых получила лицензию ФНС на деятельность по приему ставок и занимает лидирующие позиции на рынке: в нее входят 500 клубов в 120 городах России. БК «Лига Ставок» развивает букмекерский бизнес в России и участвует в развитии национального спорта, за что неоднократно становилась обладателем престижных премий в области букмекерского бизнеса и спортивной индустрии.

Название – БК «Лига Ставок»

Количество сотрудников – более 3 тыс. чел.

Отрасль – букмекерский бизнес

Головной офис – Москва, Россия

Адрес сайта – www.ligastavok.ru

Начало

Исследование «Лиги Ставок» с помощью привлеченных консультантов показало, что текущие бизнес-процессы и обеспечивающие их системы перестали покрывать потребность бизнеса в управлении растущей клиентской базой и удовлетворении потребностей клиентов.

«Лига Ставок» развивается быстрыми темпами. Рост объемов деятельности и лидирующее положение на рынке обуславливает необходимость развития маркетинговых подходов и своевременного охвата ими всей клиентской базы. В компании были инициированы и новые проекты – программа лояльности и персонализированный клиентский сервис.

Однако исторические системы уже не позволяли обеспечивать своевременные и гибкие настройки поощрений для клиентов разных сегментов, существенно ограничивали внедрение маркетинговых инноваций. В компании осознали необходимость внедрения современной системы, обеспечивающей гибкую интеграцию для внедрения маркетинговых инноваций.

По инициативе вице-президента Дмитрия Павловского бизнес-заказчиком был назначен директор по маркетингу Юрий Нестеров, сформировавший команду для реализации проекта из разных подразделений компании и успешно проведший защиту проекта – правлениие компании одобрило внедрение решения для взаимодействия с клиентами SAP.

Светлана Пасько, взявшая на себя руководство проектной командой, профессионально курировала проект с самого старта до вывода решения в продуктив.

Цели

Стратегическая цель бизнес-инициативы – опередить изменения рынка, привести клиентские бизнес-процессы в соответствие с актуальными и перспективными требованиями индустрии и подготовить платформу для реализации долгосрочной бизнес-стратегии.

Реализация

До внедрения CRM решения от SAP процесс подготовки и запуска маркетинговых кампаний был трудоемким, задействовал большое количество ресурсов департамента маркетинга и разрозненных систем, требовал разных компетенций. Среди них – высокие трудозатраты на получение исходных статистических данных и расчет целевых аудиторий; избыточное количество ручных операций, требующих контроля, на каждом этапе подготовки коммуникаций с клиентами; длительный период от момента принятия решения о реализации маркетинговой инициативы до презентации ее клиенту. Период от старта подготовки запуска одной маркетинговой кампании до его реализации мог занимать 30 дней.

Для достижения поставленных целей было инициировано внедрение единого программного комплекса, обеспечивающего возможность администрирования всех маркетинговых процессов: управление циклом маркетинговых кампаний и продаж, программами лояльности и клиентским сервисом для клиентов БК «Лиги Ставок».

Решения SAP

SAP HANA

SAP CRM (Marketing, Loyalty, Service)

SAP Process Orchestration

SAP BusinessObjects BI

Как стало

Все бизнес-процессы взаимодействия с клиентами реализованы в единой системе. Процессы стали непрерывными, а высокая доля стандартных процессов позволяет оперативно применять инновационные решения.

С 2018 года клиентские данные доступны в одном месте и хранятся структурированно, обновляются онлайн. Выполнена автоматизация маркетинговых предложений. Стало возможным запускать многоуровневые механики, что ранее было невыполнимо без SAP. Ряд операций, которые ранее выполнялись вне системы, в ходе проекта были автоматизированы. Тонкое таргетирование выполняется посредством большого числа атрибутов сегментации, включая данные по активностям, жизненному циклу клиента, финансовым показателям. Выполняются маркетинговые рассылки – как триггерные, так и тактические, в нескольких каналах: e-mail, sms-сообщения, push-уведомления. Результаты о ходе кампаний фиксируются, формируется отчетность, которая демонстрирует уровень отклика и позволяет определять кампании, которые в наибольшей степени интересны клиентам каждого сегмента.

Процесс создания новой кампании занимает не более 3 дней в зависимости от уровня сложности, а готовые (типовые) акции запускаются практически моментально. Запусками кампаний управляют 2 менеджера по маркетингу без привлечения специалистов других подразделений.

Результат

Внедрение проекта привело к позитивным изменениям во всех затронутых проектом клиентских бизнес-процессах. Были стандартизированы и упрощены процессы подготовки и запуска маркетинговых кампаний, что стало возможным благодаря внедрению единой платформы и отказу от множества интерфейсов между различными системами, в которых велись исторические процессы. Структура клиентских данных была унифицирована и обеспечивает согласованность данных и доступность показателей.

Благодаря внедрению решений SAP теперь реализуется полный охват кампаниями всей клиентской базы, а благодаря сокращению сроков подготовки и запуска маркетинговых кампаний система готова к тиражированию на увеличивающиеся объемы в будущем.

Кроме того, были автоматизированы начисления вознаграждений клиентам, включая запуск многоуровневых механик, появилась функция оперативного мониторинга хода маркетинговых кампаний, а оценка эффективности каналов коммуникаций и кампаний проводится гораздо оперативнее, что существенно сокращает сроки подготовки отчетности.

Ключевые цифры

В 3 раза выросла клиентская база

Срок запуска кампаний сокращен с 30 до 3 дней

Оборот компании вырос на 48%

Что будет

С учетом выдающихся результатов компания SAP зарекомендовала себя как надежный партнер. Вместе мы планируем дорожную карту инновационных кейсов до 2024 года, учитывающих специфику букмекерского бизнеса.

Реализация новых проектов позволит «Лиге Ставок» увеличивать долю рынка, растить лояльность клиентов и обеспечить клиентам лучший клиентский опыт – за счет персонализации и time to market.

Кроме этого, мы рассматриваем возможность цифрового преобразования наших бизнес-процессов за счет машинного обучения, искусственного интеллекта и технологии SAP Intelligent Robotic Pr.