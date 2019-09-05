Сбербанк и «Девелопмент-Юг» подписали договор проектного финансирования

Сумма сделки по проектному финансированию составила 1,4 млрд рублей

2 сентября, Краснодар – Сбербанк и корпорация «Девелопмент-Юг» подписали договор проектного финансирования недвижимости. Застройщику открыта кредитная линия в размере 1,4 млрд рублей. С использованием этих средств планируется построить две очереди жилого комплекса «Лайм», расположенного в Краснодаре по адресу ул. 2-я Российская, 162. Проект рассчитан на 604 квартиры, реализация которых будет вестись с использованием счетов эскроу.

Строительство комплекса начнется осенью 2019 года и планируется к завершению во втором квартале 2022 года. Покупатели квартир в ЖК «Лайм» будут вносить оплату на счета эскроу, открытые в Сбербанке. Деньги на этих счетах будут храниться до завершения строительства и передачи квартир дольщикам. Застройщик сможет получить деньги дольщиков после ввода дома в эксплуатацию и оформления первого права собственности.

Особенность финансирования Сбербанка заключается в том, что деньги на строительство застройщик получает уже сейчас, при этом выплата процентов по кредиту отсрочена на весь срок строительства. Такие условия доступны застройщикам и проектам, прошедшим экспертизу банка и получившим положительное заключение.

Татьяна Сергиенко, и.о. управляющего Краснодарским отделением ПАО Сбербанк:

«Компания «Девеломпент-Юг» – один из лидеров строительной отрасли Краснодарского края, который также возводит жилые комплексы и в других регионах. Компания обладает многолетним опытом на рынке недвижимости, что позволит ей успешно реализовать строительство и передачу жилого комплекса «Лайм».

Сергей Иванов, президент строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг»:

«Жилой комплекс, получивший проектное финансирование от Сбербанка, имеет высокий знак качества. Мы прошли все необходимые экспертизы, наша корпорация несет ответственность перед банком и клиентами за качество и темпы строительства. Спасибо партнерам за доверие».