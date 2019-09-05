Мэрия Сочи предоставила жилье выселенной семье онкобольного

Глава Сочи Анатолий Пахомов принял решение предоставить жилье из муниципального фонда семье Мартыновых, которую накануне выселили из пансионата «Нептун», сообщила мэрия города. Андрей Мартынов не работает, так как проходит лечение по поводу онкологического заболевания.

«Мы приступили к решению вопроса обеспечения жильем Андрея Мартынова, поскольку самостоятельно из сложившейся ситуации ему не выбраться. Нам понадобится несколько дней, чтобы решить все по закону, однако уже сегодня у Мартынова есть крыша над головой»,— приводит пресс-служба слова вице-мэра Сочи Марины Бралюк. Андрей и Наталья Мартыновы осмотрели предлагаемое жилье, им предоставлены предметы первой необходимости, в том числе мебель.

Как ранее сообщал “Ъ”, Андрей и Наталья Мартыновы оказались последними жильцами муниципального маневренного фонда — пансионата «Нептун», в котором жили пострадавшие от стихийных бедствий и «олимпийские» переселенцы, то есть семьи, которые по разным причинам не смогли получить компенсацию за изымаемую к Олимпиаде недвижимость. Семья Мартыновых приобрела участок в Адлере, однако не смогла оформить сделку, в итоге осталась без жилья. Во вторник судебные приставы исполнили решение суда и принудительно выселили Мартыновых из помещения пансионата.

Анна Перова, Краснодар