В Сочи семью с онкологическим больным выселили из временного жилья

Жители Сочи Андрей и Наталья Мартыновы, последние жильцы расселяемого пансионата «Нептун», оказались на улице, сообщил “Ъ” Владимир Кимаев, активист Экологической вахты по Северному Кавказу. По решению суда семья выселена из помещения для временного проживания, где люди оказались после изъятия земли под олимпийскую стройку. Андрей Мартынов болен онкологическим заболеванием и не может работать.

Мэрия Сочи в своем комментарии пояснила, что семья Мартыновых, не оформившая права на участок в Имеретинской низменности, не могла претендовать на компенсацию за землю, изымаемую под олимпийский проект. «Тем не менее семье Мартыновых администрация Сочи предложила ряд компромиссных вариантов, в том числе выделение участков под ИЖС или трудоустройство в муниципальном учреждении с предоставлением места в общежитии,— пояснили в пресс-службе мэрии.— Отказавшись от всех предложений администрации и заселившись в муниципальный маневренный фонд, Мартыновы не приняли никаких мер для самостоятельного решения вопроса, хотя исполнительные листы о выселении семьи, проживающей в пансионате «Нептун» без правовых оснований, были направлены еще в октябре 2016 года»,— сообщили в мэрии.

Гражданский активист Владимир Кимаев пояснил “Ъ”, что семья Мартыновых, приехавшая в Сочи из Кирова, потратила все сбережения на покупку участка в Имеретинской низменности, но владелица участка, получив деньги, оказалась закрыть сделку (сейчас женщины уже нет в живых). По словам господина Кимаева, варианты решения вопроса, перечисленные городской администрацией, были неприемлемыми — предложенные Мартыновым участки уже имели хозяев. В настоящее время Андрей и Наталья Мартыновы находятся на территории бывшего пансионата «Нептун».

Анна Перова, Краснодар