Строительство ледовой арены УГМК в Екатеринбурге начнется в сентябре

Начало строительства ледовой арены для ХК «Автомобилист» на месте снесенной телебашни запланировано на сентябрь, заявил сегодня на пресс-конференции генеральный директор УГМК Андрей Козицын. «Мы почти преодолели все организационные формальности. На этой неделе должны получить разрешение на строительство и в сентябре уже начать стройку. Если все пойдет по плану, закончим к 2022 году»,— сказал он.

Ранее господин Козицын сообщал, что строительство арены обойдется примерно в €120-140 млн, однако точная стоимость будет известна после подготовки проектно-сметной документации.

Напомним, комплекс разместится рядом с цирком на месте снесенной в конце марта прошлого года телебашни. Вместимость площадки составит — 15 тыс. зрителей, вместимость парковки — 400 машин. Предполагается, что арена будет приспособлена для 11 видов спорта с учетом требований всех международных федераций: хоккей, фигурное катание, гандбол, мини-футбол, бокс, единоборства. Основным разработчиком концепта стала немецкая компания HPP Architekten. Проект уже одобрил градостроительный совет при губернаторе Свердловской области Евгении Куйвашеве.

Подробнее о строительстве — в материале "Ъ-Урал" «Горожане прошлись по ледовой арене»