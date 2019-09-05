Суд дисквалифицировал вице-мэра Сочи

Центральный районный суд Сочи привлек замглавы города Алексея Толмачева к административной ответственности в виде дисквалификации на шесть месяцев, сообщила прокуратура Краснодарского края.

Административное взыскание вынесено по итогам прокурорских проверок соблюдения законодательства о водоснабжении и водоотведении, а также о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Ранее в связи с выявленными нарушениями в адрес Алексея Толмачева выносились представления, однако, как сообщили в прокуратуре края, вице-мэр Сочи допускал формальное рассмотрение актов прокурорского реагирования и игнорировал законные требования прокурора.

Анна Перова, Краснодар