Избиратели в Казани в день голосования будут ездить бесплатно

В Казани избиратели, проголосовавшие 8 сентября на выборах в Госсовет Татарстана, получат специальные браслеты и смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в день голосования, говорится в сообщении мэрии.

Кроме того, в этот день изменится график работы общественного транспорта в столице Татарстана. Троллейбусы,трамваи и автобусы возле «Казань Арены» будут курсировать до 23:30. Это связано с проведением праздничного концерта на стадионе.

Ранее сообщалось, что 8 сентября на избирательных участках Казани организуют ярмарки и концерты.

"Ъ-Казань"