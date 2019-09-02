Власти Казани организуют ярмарки и концерты на избирательных участках 8 сентября

Во время выборов депутатов Госсовета Татарстана 8 сентября на избирательных участках «будет организована торговля, будут работать буфеты, пройдут праздничные концерты», сообщается на сайте мэрии Казани.

Кроме того, «избиратели, проживающие в жилых массивах, отдаленных от помещений для голосования, 8 сентября смогут воспользоваться бесплатными автобусами».

Также в день голосования у стадиона «Казань Арена» состоится праздничный концерт. Мэрия Казани обещает выступления групп «Любэ» и «Ночные снайперы», рэпера Slame, певцов Ильдара Хакимова и Гузели Уразовой.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"