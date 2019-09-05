«Балтийский лизинг» продолжает работу в рамках программы субсидирования спецтехники Минпромторга РФ

Компания «Балтийский лизинг» продолжает принимать заявки на приобретение специальной техники на условиях программы господдержки от Министерства промышленности и торговли РФ. Лизингополучатели, приобретающие специальные машины у аккредитованных компаний, могут получить скидку до 15% на одну единицу техники.

Напомним, «Балтийский лизинг» заключает сделки в рамках профильной программы Минпромторга РФ по субсидированию дорожно-строительной и коммунальной техники с момента ее запуска во второй половине 2017 года. По итогам 2018 года компания профинансировала более 670 таких сделок, в рамках которых клиенты получили скидку по уплате авансового платежа благодаря реализуемым мерам господдержки.

Скидка в размере до 15% стоимости единицы техники в составе авансового платежа клиента предоставляется за счет бюджетной субсидии. Общий размер бюджетной субсидии ограничен. Предложение действует до 30 ноября 2019 года. При заключении договора лизинга индивидуально согласовываются условия оказания услуг, влияющие на сумму расходов, которую понесет лизингополучатель: срок лизинга, размер первого (авансового) платежа, интенсивность возмещения расходов на приобретение предмета лизинга в составе лизинговых платежей, удорожание, выбор страхователя, страховщика, балансодержателя предмета лизинга, стороны, на имя которой регистрируется предмет лизинга. Предложение не является офертой. ООО «Балтийский лизинг» Филиал компании «Балтийский лизинг» в Ижевске: улица Майская, д. 29, 5 этаж +7 (3412) 260–460 8 (800) 222-0-555 https://baltlease.ru/

Группа компаний «Балтийский лизинг» — одна из ведущих лизинговых компаний России. Занимает 8-е место в отраслевом рэнкинге агентства «Эксперт РА» по итогам 2018 года. Компания образована в 1990 году. Основная сфера деятельности — предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 73 подразделения по всей России. По итогам 2018 года объем нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) компании «Балтийский лизинг» превысил 42,6 млрд руб. Объем лизингового портфеля по остатку платежей к получению на 1 января 2019 года составляет 51,1 млрд руб. В декабре 2017 года «Эксперт РА» присвоил компании «Балтийский лизинг» рейтинг кредитоспособности на уровне ruA со стабильным прогнозом. Fitch Ratings присвоило компании «Балтийский лизинг» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB» с позитивным прогнозом. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.baltlease.ru