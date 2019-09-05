В Липецкой области после гибели пчел оштрафовано ООО «Лебедянское»

По результатам прокурорской проверки гибели пчел в Лебедянском районе Липецкой области в отношении местного ООО «Лебедянское» и главного агронома компании возбуждено четыре административных дела за причинение вреда окружающей среде пестицидами (ст. 8.3 КоАП РФ) и невыполнение мероприятий по защите почв (ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ). Как уточнили «Ъ» в региональной прокуратуре, «Лебедянское» оштрафовано на 210 тыс. руб., должностное лицо - на 52 тыс. руб. В ходе проверки было установлено, что в хозяйстве использовали не предусмотренный к применению на территории РФ пестицид, компанией не проводилось ежегодное эколого-токсикологическое обследование почв, а находящиеся на складе химикаты учитывались и хранились с нарушением санитарных норм.

Подробнее о гибели пчел в Курской области и в соседних субъектах — в публикации “Ъ-Черноземье” «Пчелам ищут защиту».

Ирина Лобанова