Окружить теплом

До конца этого года должно свершиться историческое для Красноярска событие. В сибирском мегаполисе будет достроено мощное теплотранспортное кольцо, и уже в первом квартале 2020 года оно заработает в полную силу. На завершение этого масштабного проекта ушло почти шесть лет. Тем самым надежность теплоснабжения населения города выходит на уровень самых современных требований и позволяет развивать новые жилые районы. И что важно для красноярцев, длительность отключений горячей воды во время профилактических работ снижается всего до нескольких дней, а не недель, как прежде.

Финальным штрихом формирования теплотранспортного кольца краевого центра станет запуск магистрали, монтировавшейся в теле нового четвертого моста через Енисей. Как сообщили в СГК, осталось достроить только один участок. Он соединит артерию с Красноярской ТЭЦ-2 и тем самым замкнет систему в единое целое.

Контур надежности

Возведение теплопровода шло параллельно со строительством Николаевского моста. Перед проектировщиками изначально ставилась задача – магистраль должна стать долгосрочной инвестицией в развитие Красноярска. Планируется, что эти трубы повышенной надежности прослужат не менее полувека. При стандартной толщине стенок в 10 мм красноярскую магистраль оснастили 14-миллиметровыми. То есть почти с 50 %-ным запасом прочности.

По огромным трубам, метр в диаметре, тепло пойдет в новый микрорайон Тихие Зори возле «Арены Платинум» и дальше, на левый берег. Они откроют возможность для активного развития перспективных районов города: Николаевки, Студгородка, Академгородка и Ветлужанки. Сейчас возможности их застройки сдерживаются ограниченным ресурсом на подачу тепла.

Общая стоимость производственной программы – более миллиарда рублей. Только за нынешний год, согласно планам СГК, будет построено 1 660 метров трубопровода. Сейчас активно ведется строительство трубопровода, соединяющего новую теплотрассу с ТЭЦ-2.

Прокладка нового теплопровода ведется уже почти пять лет. За это время строителям пришлось не только смонтировать магистраль внутри тела автомобильного и железного перехода через Енисей, но решить еще целый ряд непростых инженерных задач. На пути оказались федеральная автодорога и железнодорожные пути. И если основная часть сухопутной части проводилась под землей, то здесь надо было поднять многотонную трубу на воздух.

Так, для прохождения федеральной трассы «Енисей» энергетикам потребовалось соорудить опоры девятиметровой высоты. Масса каждой из них составляла 33 тонны. На объекте работала бригада из 10 специалистов и большой 90-тонный мобильный кран. Для дополнительной безопасности участников движения трубу защитили специальным кожухом. Кстати, в ходе работ движение на дороге продолжалось. Трасса была перекрыта лишь частично, и все благодаря грамотным и четким расчетам строителей. И слаженным действиям сотрудников, конечно, отмечают в компании.

Подземная часть также монтировалась по новым технологиям. Раньше тепловые сети укладывались в каналы из кирпича без всякой гидроизоляции. В итоге вода при выпадении осадков попадала прямо на раскаленные трубы. Результатом становилась активная коррозия и усталость металла. Естественно, ускоренный износ сетей в таких условиях неизбежен.

«Сейчас все теплосети укладываются в железобетонные каналы, – рассказывает директор Красноярской теплотранспортной компании СГК Сергей Иванов. – Они герметичные, с гидроизоляцией, то есть ни одна капелька воды туда не попадет. Там будет сухо. И даже в будущем, когда сеть износится, нашим детям, внукам останется хороший задел: вдруг будет порыв, вода никого не ошпарит, потому что герметичный канал не позволит воде выйти на поверхность».

Окольцевать Енисей

Неординарные технологические решения применялись фактически на каждом этапе создания теплотранспортного кольца Красноярска. Преодолевать приходилось Енисей, одну из самых полноводных рек мира. Соответственно, и инженерные решения требовались особые.

Впервые тепловые сети преодолели водную преграду в 1961 году, вместе с завершением строительства Коммунального моста. Сейчас сложно поверить, но тогда в краевом центре была только одна теплоэлектроцентраль – Красноярская ТЭЦ-1. Располагалась она на правом берегу. Здесь же только и было централизованное теплоснабжение. На левобережье приходилось обходиться небольшими автономными малоэффективными котельными. Наследие прошлого можно наблюдать до сих пор в местах старой застройки города. На многих домах имеются дымоходы. Они сохранялись даже в «сталинках» ранних образцов. С прокладкой трубы город вступил в новую эпоху своего развития.

Свое значение магистраль в теле Коммунального моста сохраняет до сих пор. Нитка диаметром 530 мм состоит из двух частей: 350 метров теплотрассы из двух труб соединяет правый берег с островом Отдыха, а еще 780 метров идет от насосной станции, расположенной на острове, на левый берег. Там горячую воду направляет в город насосная станция № 8. Кстати, в 1996 году во время капитального ремонта моста прошла и глобальная модернизация первого трубопровода через Енисей. Теперь он еще долго сможет обеспечивать жителей города комфортом и теплом.

В 1970-х Красноярск стал стремительно расти географически и застраиваться новыми жилыми кварталами. Имевшаяся инфраструктура теплоснабжения нуждалась в радикальном расширении. Снять наметившийся дефицит должна была самая современная на то время Красноярская ТЭЦ-2. И вновь требовалось искать решение, как перебросить тепло с правого на противоположный берег. Но на этот раз мост через Енисей не строился. Раз нет возможности поднять магистраль над рекой, то пустим ее под руслом, решили инженеры.

Подводный переход – дюкер протяженностью 720 метров был введен в строй в 1983 году. Сооружение необычное и крайне интересное: две трубы, подающая и обратная, диаметром 820 мм разместились в еще большей трубе со стенками толщиной два сантиметра. Еще больше впечатляет диаметр – три метра. Так удалось не только защитить магистраль от активной коррозии металла, но и обеспечить доступ специалистов к коммуникациям для контроля. Последний раз дюкер прошел детальную экспертизу два года назад. Выводы надзорных органов – теплотрасса в рабочем состоянии, подчеркивают в СГК. Ростехнадзор выдал разрешение на ее эксплуатацию как минимум до 2021 года. Лучше всего сохранился сам подводный переход – без доступа воздуха металл меньше подвержен коррозии.

«Сложность в том, что капитальный ремонт такого подводного трубопровода выполнить практически невозможно: внутрь не поместить сегмент новой трубы длиннее полутора метров. Но все имеет свой срок, когда-то придется вывести их из эксплуатации, и встанет вопрос, чем заменить. Новый трубопровод под Николаевским мостом как раз и является одним из таких вариантов замены и страховкой на случай поломки дюкера», – отмечает Сергей Иванов.

Кроме того, в 2016 году Красноярская теплотранспортная компания СГК запустила еще одну важную составную часть теплотранспортного кольца – реверсивную теплотрассу в теле Октябрьского моста длиной 5 300 метров. С учетом параметров на момент ввода это был один из самых масштабных проектов в Сибири. Как пояснили энергетики, тепло по трубам диаметром 700 мм теперь здесь может идти в двух направлениях: от левобережной ТЭЦ-3 к правобережной ТЭЦ-1 и обратно. А значит, во время проверки теплосетей на прочность дома Советского, Ленинского и Кировского районов города можно переключать на резервный теплоисточник. Также новая теплотрасса может стать страховкой в случае нештатных ситуаций во время отопительного сезона.

«С точки зрения науки теплоснабжения тепловое кольцо в больших городах должно быть обязательно, чтобы резервировать микрорайоны или даже целые районы. Красноярская теплотранспортная компания СГК подходит к проблеме со всей серьезностью, – замечает Сергей Иванов. – Этой работой организация занимается более пяти лет. Когда мы только планировали теплотранспортное кольцо в схеме теплоснабжения города, наши планы были менее амбициозные, уже в процессе программа стала куда масштабнее – со стратегической точки зрения развития города стало понятно, что требуются куда более серьезные усилия и инвестиции. Ведь мы работаем на перспективу, а не на решение сиюминутных задач».

Сократить отключения

Формирование теплотранспортного кольца приближает красноярских энергетиков еще к одной важной стратегической цели. Уменьшению дней отключения горячей воды в период гидравлических испытаний системы при подготовке к зимнему отопительному сезону.

Сергей Иванов подчеркивает, за последние десять лет в ходе модернизации системы длительность периода отключений уже снизилась более чем в два раза. К 2022 году, по его оценкам, можно сократить максимальный срок отключения до 5–7 суток. Для сравнения: сейчас гидравлические испытания занимают максимум 10 дней.

«Кстати, совсем обойтись без отключений не позволяют установленные государством нормы, – отмечает Сергей Иванов. – Действующее федеральное законодательство обязывает проводить гидравлические испытания в обязательном порядке. Но когда сети обновим, то число дней без горячей воды в большинстве районов можно свести к минимуму: к одним-двум суткам. Мы идем к тому, что у нас будут отключения воды буквально на несколько дней».

Положительным эффектом от ввода новых магистралей стало улучшение качества теплоснабжения. Когда прежде город Красноярск в летний период обеспечивался горячей водой по одному трубопроводу, ее циркуляции летом не было. Особенно чувствовали это люди, встававшие рано утром на работу. Открываешь кран, а вместо горячей воды идет абсолютно холодная. Чтобы дождаться горячей, приходилось подолгу сливать воду. Понятно, что с установкой счетчиков появилось много жалоб, ведь людей не устраивала необходимость оплачивать более дорогую горячую воду, которая таковой не была. В СГК подчеркивают: высокое качество услуги – один из главных принципов работы компании. Естественно, были изысканы технические возможности для обеспечения циркуляции в летний период. И проблема холодной горячей воды по утрам ушла в историю почти для большинства горожан.

«Тепловая энергия – товар с маркером «высокая социальная ответственность», поэтому ждать, медлить здесь нельзя, процесс обновления должен быть непрерывным, надежность сроком на 10 лет закладывается сегодня. Так устроена теплоэнергетика. Если бы в 2008 году у нас была реверсивная тепломагистраль в теле Октябрьского моста, таких последствий порыва, которые случились тогда в городе, мы бы не допустили. Сегодня наша надежность в разы выше. И это яркий пример того, как уже работают инвестиции в тепле. А можем мы еще больше», – уверен Сергей Иванов.