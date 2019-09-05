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Корпоративные новости на “Ъ FM”

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Компания SberCloud представила на Восточном экономическом форуме первую Облачную отраслевую систему управления городскими службами «Монитор мэра». C ее помощью администрация города может ставить задачи по уборке дорог и улиц города, по вывозу мусора, и контролировать их выполнение. Система в реальном времени видит, где находится техника, насколько она загружена, ее пробег и расход топлива. За счет четкой координации работы техники «Монитор мэра» позволяет сэкономить до 40% затрат на топливо, а скорость выполнения заданий по уборке города увеличивается в два раза. Система уже внедрена в Петропавловске-Камчатском. В течение суток благодаря системе коммунальным службам города удается получить до 200 тыc. записей о работе и состоянии техники.

Центробанк разработал требования к договорам, которые позволяют включать риски по договору каско в полис ОСАГО. Положения регулятор разработал после консультаций с Минфином. Полис каско в таком случае будет предоставлять страховую защиту по рискам утраты или повреждения транспортного средства, в том числе он может быть с франшизой в размере не более 20% от страховой суммы. Срок страхования такого договора должен будет совпадать со сроком действия полиса ОСАГО, в случае прекращения действия последнего истечет срок и каско.

Основными пользователями на рынке коворкингов становятся крупные корпорации, заявила эксперт Гильдии операторов офисного пространства и коворкингов Московской торгово-промышленной палаты Наталья Никитина на тематической конференции. По ее словам, это новый тренд на рынке гибких офисных пространств. Корпорации привлекают в них отсутствие первоначальных инвестиций в проект, возможность изменения пространства для собственных нужд, наличие провайдера, который берет на себя большинство хозяйственных проблем.

Ведущие представители энергетической отрасли и руководители крупнейших корпораций Японии приняли участие в круглом столе «Роснефти» в рамках Восточного экономического форума, в ходе которого участники обсудили перспективы сотрудничества и действующие проекты нефтяной компании и японских партнеров. «Сейчас мы обсуждаем инфраструктурные проекты по хранению в Японии нефти и нефтепродуктов. Мы приветствуем интерес японских партнеров и к добывающим проектам в России», — отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он также сообщил, что «Роснефть» предлагает японским партнерам участие в 15 перспективных проектах в разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии.

Акционеры проекта «Сахалин-1» приняли решение о строительстве собственного СПГ-завода мощностью 6,2 млн тонн в Де-Кастри на Дальнем Востоке, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин в рамках Восточного экономического форума. Суммарная добыча нефти в рамках проекта «Сахалин-1» уже достигла 114 млн тонн, потребителям поставлено 26 млрд кубометров газа.

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