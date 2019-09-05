«Парки и скверы» попросили предоставить документы по площадкам для храма Святой Екатерины

Члены рабочей группы по организации опроса о месте строительства храма Святой Екатерины от общества «Парки и скверы» написали открытое письмо мэру Александру Высокинскому с просьбой предоставить им документы по каждой площадке, включенной в шорт-лист. Обращение было опубликовано активистами в социальных сетях.

«Во-первых, мы считаем бессмысленным обсуждать площадки для опроса без документов. Во-вторых, обсуждение без документов безнравственно — это прямой путь к обману горожан. В-третьих, если мы хотим настоящий опрос, то документы, сильные и слабые стороны всех площадок должны быть понятны каждому горожанину»,— пояснил на своей странице в Facebook член рабочей группы Константин Киселев.

По мнению общественников, из-за отсутствия документов «невозможно определить: существуют ли сложности застройки данного участка, есть ли обременения юридического характера, затронет ли строительство акваторию пруда». «В ситуации отсутствия необходимой информации невозможно рассматривать никакие вопросы, а их беспредметное обсуждение оборачивается профанацией и прямым оскорблением всех жителей города»,— говорится в обращении.

Члены рабочей группы предложили главе города заранее предоставлять им документы по площадкам для строительства храма. В частности, данные о границах участков, информацию о разрешенном использовании зон, сведения о ранее разработанных проектах планировки и информацию о наличии арендаторов и собственников этих земельных участков. По мнению активистов, это вернет доверие горожан к деятельности рабочей группы.

Поводом для обращения стало решение о замене территории на месте снесенной телебашни на площадку за Макаровским постом, которое было принято на заседании рабочей группы 3 сентября.

Подробнее — в материале “Ъ-Урал” «Храму примеряют берега»