05 сентября, четверг
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Ижевск. Удмуртия

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Болельщики ХК «Ижсталь» не оценили электронную продажу билетов

Болельщики «сталеваров» не оценили электронную продажу билетов на игры команды. Об сообщил исполнительный директор ХК «Ижсталь» Константин Билан».

«Билетная программа с прошлого года электронная, но жители Ижевска не совсем оценили ее, большая часть болельщиков старается приобретать билеты в кассах. Я призываю приобретать билеты в электронном виде, поскольку это удобно, чтобы не стоять в очередях»,— пояснил он. Господин Билан также отметил, что спрос на абонементы в предыдущем сезоне был слабым, и что билеты на первые матчи уже появились в продаже.

Напомним, что в конце августа в клубе сменился креативный директор. Им стал бывший участник Премьер-лиги КВН Руслан Ахметзянов. Ранее болельщики знали его как ведущего конкурсов на домашних матчах «сталеваров».

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