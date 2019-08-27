Креативным директором ХК «Ижсталь» стал бывший участник Премьер-лиги КВН

Руслан Ахметзянов назначен креативным директором ХК «Ижсталь». Он известен болельщикам как ведущий конкурсов на домашних матчах «сталеваров», сообщает пресс-служба клуба. Ранее господин Ахметзянов участвовал в Премьер-лиге КВН на Первом канале. Кроме того, он имеет две высших образования и опыт организации и режиссуры культурно-массовых мероприятий городского масштаба.

Ранее в ХК «Ижсталь» сменился главный тренер. Им стал Рамиль Сайфуллин, который является воспитанником ижевской школы хоккея. Он дебютировал в составе «сталеваров» в сезоне 1991-1992 годов. В 1993 году был задрафтован клубом NHL Winnipeg Jets. Также он выступал за омский «Авангард», за канадские клубы Beauport Harfangs и Quebec Rafaels и другие команды. Работал главным тренером молодежных команд «Беркуты Кубани», «Северские Волки», «Красная Армия».