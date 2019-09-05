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Завод по переработке мяса северного оленя построят на Таймыре

Первую очередь завода по переработке мяса северного оленя планируется запустить на полуострове Таймыр Красноярского края в 2020 году. Об этом сообщил зампред краевого правительства Анатолий Цыкалов на встрече с членами Ассоциации коренных народов Севера.

По данным пресс-центра регионального правительства, новое предприятие будет перерабатывать мясо как домашнего, так и дикого оленя. Предполагается, что завод будет модульным с возможностью перемещения цехов в зависимости от потребностей оленеводов.

На встрече красноярский губернатор Александр Усс отметил, что власти не должны затягивать работу по строительству завода. «Нужно за эту зиму полностью проработать вопрос его возведения и оснащения необходимым оборудованием, чтобы в летнюю навигацию мы смогли завести все необходимое и запустить в работу первую очередь»,— цитирует главу региона его пресс-служба.

Оленеводством в Красноярском крае занимаются в Таймырском Долгано-Ненецком, Эвенкийском и Туруханском районах. По данным региональных властей, наибольшее число оленей на Таймыре — 127 тыс. голов. Напомним, в августе объединенная дирекция заповедников Таймыра заявила, что на севере региона может исчезнуть енисейская группировка диких оленей.

О ситуации читайте в материале “Ъ” «Диких северных оленей может не стать»

Илья Галагуз


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