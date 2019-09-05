Свердловский министр подтвердил предотвращение теракта в Кушве

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов подтвердил информацию о предотвращении силовиками теракта в учебных заведениях Кушвы. «Сотрудники УФСБ по Свердловской области и оперативники регионального управления по борьбе с экстремизмом ГУ МВД РФ выявили подготовку со стороны двух 16-летних подростков массового убийства в городе Кушва. Сейчас этим делом занимается следственный комитет, и какой-то особой информации у меня нет»,— сообщил господин Биктуганов на своей странице в Facebook.

Он обратился к педагогам, руководителям школ и родителям с просьбой чаще общаться с детьми, так как они «нуждаются в поддержке». «Наша задача, задача системы образования, всего учительства — помочь ребенку уйти от каких-то таких неправомерных действий. Должны иметь возможность отслеживать и оперативно реагировать на сигналы, исходящие от ребенка, обратить внимание на его проблемы»,— добавил министр.

Двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме. Молодые люди познакомились в социальных сетях и состояли в группах, посвященных теракту в американской школе «Колумбайн». По данным местных СМИ, уже возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Подробнее — в материале «Подростки не добрались до школы и училища»