Суд признал законным решение по иску главы Хакасии к пресс-секретарю «Роснефти»

Верховный суд Хакасии отклонил апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, удовлетворившего иск главы республики Валентина Коновалова к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву о защите чести и достоинства. Соответствующее решение принято судом в четверг.

Напомним, в мае этого года Абаканский горсуд вынес вердикт по иску Валентина Коновалова к пресс-секретарю «Роснефти», который в декабре 2018 года в эфире радио «Комсомольская правда» назвал главу республики «дебилом». «Выбрали губернатором дебила. Всем понятно, что он дебил. Это никого не интересует. Он открытый дебил, совершенно манифестированный»,— сказал тогда Михаил Леонтьев.

Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, признав распространенные журналистом сведения порочащими честь и достоинство. Господин Леонтьев подал апелляцию в Верховный суд Хакасии, однако тот встал на сторону истца и оставил жалобу пресс-секретаря «Роснефти» без удовлетворения, а решение суда первой инстанции без изменений. Ответчик намерен обжаловать решение в Верховном суде России. «Для того и существуют апелляционные инстанции, чтобы обжаловать некорректные решения в пользу местных властей»,— сказал ТАСС господин Леонтьев.

Это уже второй иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Михаилу Леонтьеву, выигранный Валентином Коноваловым. Напомним, поводом для судебного разбирательства в январе 2019 года стало заявление Михаила Леонтьева в эфире ТВ7 о том, что избирательная кампания Валентина Коновалова якобы финансируется холдингом «Рутэк».

Подробнее о втором судебном процессе — в материале “Ъ” «Михаил Леонтьев ответил за «дебила»

Илья Галагуз