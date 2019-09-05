Лавров не считает Китай «старшим братом» России

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает неверным рассуждать на тему того, является ли Китай «старшим братом» для России в текущей политической ситуации. По его словам, такими категориями нельзя характеризовать отношения между какими-либо странами.

«Мы выступаем исключительно, как многократно подчеркивали в наших доктринальных документах и в практической деятельности, за отношения между суверенными государствами, независимо от того, КНР это или какая-то небольшая страна, которые будут выстраиваться на основе взаимной выгоды и которые не будут предметом диктата с какой-либо стороны»,— заявил он в интервью «Известиям».

Господин Лавров отметил, что всегда есть желание «получить какую-то пользу», однако нужно думать о том, что ты можешь дать взамен своему партнеру, искать компромисс. «Ровно так развиваются наши отношения с Китайской Народной Республикой <…> Это отношения многопланового партнерства и стратегического взаимодействия»,— сказал министр.