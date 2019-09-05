Экс-советника Обамы признали невиновным в даче ложных показаний о связи с Украиной

Федеральный суд признал невиновным бывшего советника экс-президента США Барака Обамы Грега Крейга в даче ложных показаний о контактах с правительством Украины в 2012 году, сообщает Associated Press. Отмечается, что решение было принято быстро. Коллегия присяжных рассматривала вопрос о виновности господина Крейга менее одного дня.

Разбирательство в отношении Грега Крейга началось в рамках расследования против Пола Манафорта — бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа. Делом занималась комиссия под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал вмешательство России в выборы президента в 2016 году.

Пол Манафорт, который работал на правительство Украины в качестве лоббиста, в 2012 году обратился к фирме Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom с просьбой составить один из экспертных докладов по итогам судебного процесса в отношении украинского политика Юлии Тимошенко. Над этим докладом работал Грег Крейг. Следствие предполагало, что господин Крейг предоставил правоохранительным органам ложную информацию, когда правоохранительные органы выясняли, соблюдал ли Пол Манафорт законодательство об иностранных агентах, занимаясь лоббированием.

Напомним, в марте этого года Пола Манафорта осудили на три года и 11 месяцев тюрьмы за финансовые нарушения, а также нарушение закона об иностранных агентах при лоббировании интересов Украины, уклонение от налогов и отмывание не менее $30 млн при участии его делового партнера Ричарда Гейтса.

О приговоре читайте в публикации “Ъ” «Полу Манафорту увеличили тюремный срок».