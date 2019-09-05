Рейтинг устойчивости национальных сегментов интернета

Место в рейтинге в 2019 году Место в рейтинге в 2018 году Страна Оператор Доля сетей, теряющих доступность при отказе оператора, % 1 1 Германия Deutsche Telekom 2,19 2 3 Бразилия LACNIC 2,74 3 2 Великобритания Cogent 3,07 4 12 Украина Uarnet 3,16 5 4 Швейцария Swisscom 3,35 6 5 Сингапур StarHub 4 7 9 Франция Cogent 4,17 8 6 Бельгия Telenet 4,24 9 8 Канада Bacom 4,31 10 14 Польша Netia 4,55 11 13 Россия «Ростелеком» 4,75