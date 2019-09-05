Рейтинг устойчивости национальных сегментов интернета

Комментарии
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|Место в рейтинге в 2019 году
|Место в рейтинге в 2018 году
|Страна
|Оператор
|Доля сетей, теряющих доступность при отказе оператора, %
|1
|1
|Германия
|Deutsche Telekom
|2,19
|2
|3
|Бразилия
|LACNIC
|2,74
|3
|2
|Великобритания
|Cogent
|3,07
|4
|12
|Украина
|Uarnet
|3,16
|5
|4
|Швейцария
|Swisscom
|3,35
|6
|5
|Сингапур
|StarHub
|4
|7
|9
|Франция
|Cogent
|4,17
|8
|6
|Бельгия
|Telenet
|4,24
|9
|8
|Канада
|Bacom
|4,31
|10
|14
|Польша
|Netia
|4,55
|11
|13
|Россия
|«Ростелеком»
|4,75
Источник: Qrator Labs.