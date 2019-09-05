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Рейтинг устойчивости национальных сегментов интернета

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 7
Место в рейтинге в 2019 году Место в рейтинге в 2018 году Страна Оператор Доля сетей, теряющих доступность при отказе оператора, %
1 1 Германия Deutsche Telekom 2,19
2 3 Бразилия LACNIC 2,74
3 2 Великобритания Cogent 3,07
4 12 Украина Uarnet 3,16
5 4 Швейцария Swisscom 3,35
6 5 Сингапур StarHub 4
7 9 Франция Cogent 4,17
8 6 Бельгия Telenet 4,24
9 8 Канада Bacom 4,31
10 14 Польша Netia 4,55
11 13 Россия «Ростелеком» 4,75

Источник: Qrator Labs.





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