Памфилова Элла Александровна

Родилась 12 сентября 1953 года в городе Алмалыке (Узбекистан). Окончила Московский энергетический институт по специальности «инженер электронной техники» (1976). Работала мастером, инженером-технологом, председателем профкома ПО «Мосэнерго». В 1989 году избрана народным депутатом СССР от профсоюзов. С лета 1990 года — депутат Верховного совета СССР. 23 июля 1990 года вышла из КПСС. В ноябре 1991 года назначена министром социальной защиты населения РСФСР в правительстве Егора Гайдара. С 1993 по 2000 год была депутатом Госдумы.

В 2000 году баллотировалась на пост президента РФ (7-е место, 1,01% голосов). В 2002–2004 годах занимала пост председателя комиссии по правам человека при президенте РФ. С ноября 2004 года по июль 2010 года — председатель Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. В 2011–2013 годах продолжала сотрудничество с советом как руководитель организации «Гражданское достоинство» и как частное лицо. С 2014 по 2016 год — уполномоченный по правам человека в РФ. С 28 марта 2016 года — председатель Центризбиркома РФ. Награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Почета, Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, кавалер ордена Почетного легиона (Франция).