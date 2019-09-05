Глава СК РФ поручил проверить информацию о банде подростков на Мещере

Нижегородское следственное управление по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина проверит информацию СМИ о противоправных действиях, якобы совершенных в микрорайоне Мещерское озеро в Нижнем Новгороде группой подростков.

«В эфире одного из федеральных телеканалов сообщалось о том, что в Нижегородской области группа подростков нападает на граждан. Автором сюжета отмечается их причастность к совершению ряда хулиганских действий, а также угонам автомобилей и грабежам»,— говорится в сообщении регионального ведомства. Александр Бастрыкин поручил проверить действия всех лиц, упоминаемых в сюжете, и при наличии оснований передать материалы из органов внутренних дел в производство следственных органов СК России. Ход проверки находится на контроле центрального аппарата СК РФ.

Напомним, информация о группе подростков, нападающих на прохожих, появилась в июле. Сейчас полиция Нижнего Новгорода проводит проверку по шести заявлениям пострадавших жителей. В конце августа одному из участников группы, ранее осужденного условно за угон, сменили наказание на реальный срок. Такое решение было принято «ввиду причинения несовершеннолетним телесных повреждений гражданам в ходе конфликта в микрорайоне "Мещерское озеро"» и неисполнения наложенных ранее ограничений — подросток обязан был два раза в месяц приходить в уголовно-исполнительную инспекцию Ленинского района и находиться дома с 22:00 часов до 06:00.

Подробнее о конфликте жителей и подростков — в материале "Ъ-Приволжье" «Извинения добыты».

Анастасия Еремина