Евросоюз приостановил закупку фруктов и овощей с Украины

С 1 сентября импортеры фруктов в странах Европейского союза (ЕС) отказываются от закупок яблок и томатов с Украины и из других стран, не входящих в Евросоюз, сообщила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Екатерина Зверева. Основанием для отказа послужила вступившая в силу директива (EU) 2019/523, которая была принята 21 марта. Она предусматривает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов и касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и других видов продукции. Возобновление поставок возможно после подтверждения об отсутствии случаев выявления определенных карантинных организмов.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей официально предложила Европейской комиссии принять решение о беспрепятственном импорте фруктов и овощей, поскольку Украина является страной, свободной от указанных организмов, и случаев их обнаружения не было. На данный момент официального ответа от Еврокомиссии пока не поступило, а значит, поставлять эти товары нельзя, сообщили в УПОА.

На данный момент практически все страны, не входящие в Евросоюз, не могут поставлять эти товары в ЕС, так как большинство стран не позаботились заранее о соблюдении директивы ЕС. Это касается и поставщиков яблок из Молдавии и Сербии, а также поставщиков фруктов из США и Канады.