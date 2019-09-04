Украина подняла вопрос о возвращении российских наблюдателей в Донбасс

Киев поднял вопрос о возвращении представителей России в Совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) в Донбассе. Предложение было высказано украинской стороной в ходе заседания трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, написала в Facebook Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в группе Леонида Кучмы.

«Украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в центр по контролю и координации сторон. Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить»,— написала она (цитата по ТАСС).

Напомним, российские военные вернулись из СЦКК в декабре 2017 года. Российский МИД заявил, что одной из причин сворачивания работы российских военнослужащих стало нежелание Киева делать уступки в урегулировании порядка их въезда в страну.

О восстановлении диалога Киева и Москвы по конфликту в Донбассе читайте в публикации “Ъ” «Постепенная нормандизация отношений».