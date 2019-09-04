Движение в центре Москвы будет перекрыто из-за Дня города

С 22:00 четверга, 5 сентября, до понедельника, 9 сентября, будет перекрыт участок Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд и некоторые прилегающие переулки. Центр Москвы на три дня станет пешеходным в связи с празднованием дня города, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Из-за праздника на нескольких улицах изменится схема движения, а некоторые участки будут полностью закрыты для движения автомобилистов: ограничения помимо Тверской улицы коснутся некоторых набережных, Новопеределкино, Северного Бутово, Зеленограда, Московского, Троицка и мкр. Левобережный.

ЦОДД призвал пользоваться городским транспортом, а тем, кто не может отказаться от личного автомобиля, сдвинуть поездки на внепиковые часы. Как сообщил Единый транспортный портал, в ночь с 7 на 8 сентября метро будет работать круглосуточно.

Ранее в связи с Днем города, который жители столицы отметят 7 и 8 сентября, движение транспорта ограничили на несколько дней в ряде переулков, примыкающих к Тверской улице. Она станет пешеходной и будет центральным местом проведения торжеств. Открытие праздника состоится 7 сентября на ВДНХ.