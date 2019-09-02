Движение по переулкам в центре Москвы ограничили для празднования Дня города

В Москве, по случаю празднования Дня города движение транспорта ограничили на несколько дней на ряде переулков, примыкающих к Тверской улице. Движение будет ограничено:

С 00.01 2 августа до 22.00 5 августа в Малом Гнездниковском и Леонтьевском переулках

С 00.01 3 августа до 22.00 5 августа в Глинищевском переулке и Тверском проезде

С 00.01 3 августа до 22.00 5 августа в Газетном и Никитском переулках

872-летия столицы отметят 7 и 8 сентября. Открытие праздника состоится 7 сентября на ВДНХ. Центральным местом проведения торжеств будет Тверская улица, которая станет пешеходной. В прошлом году праздничные мероприятия, посвященные Дню города, посетили около 10 млн москвичей и гостей столицы.