Движение по переулкам в центре Москвы ограничили для празднования Дня города

В Москве, по случаю празднования Дня города движение транспорта ограничили на несколько дней на ряде переулков, примыкающих к Тверской улице. Движение будет ограничено:
872-летия столицы отметят 7 и 8 сентября. Открытие праздника состоится 7 сентября на ВДНХ. Центральным местом проведения торжеств будет Тверская улица, которая станет пешеходной. В прошлом году праздничные мероприятия, посвященные Дню города, посетили около 10 млн москвичей и гостей столицы.
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