Парижский суд оштрафовал лидера «желтых жилетов» на €500

Суд в Париже оштрафовал лидера движения «желтые жилеты» Эрика Друэ на €500, сообщил телеканал BFMTV. Отмечается, что сторона обвинения требовала для господина Друэ четыре месяца лишения свободы.

Парижский суд счел лидера движения виновным в «ношении запрещенного оружия». Под запрещенным оружием понимается деревянная дубинка, с которой господин Друэ пришел на митинг 22 декабря прошлого года. Суд снял с него обвинения «за участие в заговоре с целью совершения преступлений». Сам господин Друэ на суд не явился, его адвокат согласился с решением судьи.

Ранее французская парламентская комиссия по экономическим вопросам оценила ущерб от погромов «желтых жилетов» в €2 млрд, или 0,1% французского ВВП. Потери отелей и ресторанов оцениваются в €850 млн.

Напомним, акции «желтых жилетов» начались в ноябре 2018 года из-за повышения цен на бензин, но позднее к протестующим присоединились недовольные политикой правительства в целом. Последние опросы зафиксировали перелом в общественном мнении: французы устали от митинговых страстей и предпочитают продолжать спор в политическом пространстве.

Подробнее об планах «желтых жилетов» в новом учебном году — в материале “Ъ”.