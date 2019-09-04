«Русским пингвинам» подготовили кинолетопись

На кинофестиваль в Торонто привезут «Красных пингвинов» — фильм о том, как хоккейный ЦСКА был американским. Режиссер Гейб Польски снял документальную ленту о партнерстве российского клуба с командой из США в начале девяностых: тогда американские менеджеры пытались не только спасти ЦСКА, но и повлиять на российскую действительность. Как это было? С героями фильма и его авторами поговорил Иван Корякин.

ОМОН избивает человека в костюме пингвина перед матчем… И это не комедия, а факт из истории хоккейного ЦСКА тех времен, когда он назывался «Русские пингвины». О первой половине девяностых на сайте клуба сказано «непростые годы». За этим скрывается почти полный развал ЦСКА: сильнейшая команда Европы растеряла почти всех игроков и оказалась на дне турнирной таблицы. У Министерства обороны тогда были другие заботы.

Решение нашли по ту сторону Атлантики — партнерство с «Питтсбург Пингвинз». Так у ЦСКА появился маскот, чирлидеры, VIP-ложи и прочие атрибуты команды капиталистической, прежде неизвестные в русском языке, вспоминает консультант по спортивному маркетингу и главный герой фильма Стивен Уоршоу.

«Новым было все — маркетинг, развлечения, капитализм. Мне рассказывали истории, когда зрителям даже запрещали болеть, пока Брежнев на своем месте в Ледовом дворце не начнет поддерживать команду. Тогда еще никто не дрался на льду. Это был очень сдержанный спорт, пока мы не приехали. А наша цель была осчастливить людей, помочь им хотя бы на несколько часов забыть холодные и мрачные дни. Для этого у нас были фейерверки, развлечения, бесплатные машины и поездки в Америку — все, чтобы отвлечься от реалий новой России».

И это работало: даже когда на играх просто раздавали бесплатные лезвия и пену для бритья, трибуны были заполнены. К ЦСКА пришли болельщики, спонсоры, деньги и постепенно былая слава. И хотя тренера Виктора Тихонова обвиняли в том, что он продался американцам, он настаивал: «Мы партнеры и вместе зарабатываем деньги». Так, на одних трансляциях клуб собрал $100 тыс. за сезон. Но об этой истории почти забыли и не только болельщики, но и телевизионщики, отмечает продюсер «Красных пингвинов» Дмитрий Салтыковский: «Архивных материалов по истории "Русских пингвинов" и вообще по тому времени не так много, к сожалению. Многое уничтожалось по причине нехватки денег, например, на телеканалах записывали новые программы на Betacam поверх старых. Но, тем не менее, нам удалось найти много кадров с матчей "Русских пингвинов", много интересных фотографий, связанных с тем временем».

«Красных пингвинов» снял американец Гейб Польски, и это вторая «хоккейная» лента в его активе. Пять лет назад он выпустил документальный фильм «Красная армия». И если он о том, как советские олимпийские звезды мигрируют в НХЛ, то «Пингвины» — уже об американцах, которые привезли в Россию зрелищность Национальной хоккейной лиги. Однако решиться на съемки очередного «ледового» фильма было непросто, рассказал "Ъ FM" режиссер Гейб Польски: «Я не хотел, чтобы люди думали, что мне интересен только русский хоккей. Мне потребовалось много времени, чтобы подойти к этой идее.

Но я знал, что сама история "Русских пингвинов" потрясающая, и постепенно погружался в материалы, брал интервью.

Мне они понравились, и в итоге все закончилось тем, что я приехал в Россию. Правда, у меня даже не было конкретных планов — только надежды, что мы сможем найти героев и все отснять. Но поездка оказалась отличной, все получилось».

На вопрос — почему и как закончилась история «Русских пингвинов» — американская сторона отвечает не без сожаления. Стив Уоршоу говорит о «русской мафии», которую мог заинтересовать финансовый успех клуба. И в это нетрудно поверить, но еще легче в то, что это была невероятная история.

Российско-американская команда «Русские пингвины» провела два хоккейных сезона, сотрудничество прекратилось в 1994 году.